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El Clasico'da Barcelona şov yaptı: Bernabeu'da Real Madrid'i farklı mağlup etti |ÖZET

El Clasico'da Barcelona şov yaptı: Bernabeu'da Real Madrid'i farklı mağlup etti |ÖZET

23:5126/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
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İspanya LaLiga 11. hafta El Clasico karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 4-0 mağlup etti. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 54, 56. dakikada Robert Lewandowski (2), 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha kaydetti. Barcelona, Real Madrid'in ligdeki 42 maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve puan farkını 6'ya çıkardı. Real Madrid-Barcelona maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya LaLiga 11. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı ağırladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan El Classico'yu Barcelona 4-0 kazandı.

Katalan devine galibiyeti 54, 56. dakikada Robert Lewandowski (2), 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha attı.

Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 30 yaparak en yakın takipçisi Real Madrid ile puan farkını 6'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Barcelona, Real Madrid'in ligdeki 42 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ ÖZETİ


Real Madrid - Barcelona maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Real Madrid
#Barcelona
#LaLiga

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