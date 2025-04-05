İspanya LaLiga 30. haftasında Real Madrid konuk ettiği Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler 86. dakikada oyuna dahil oldu. Valencia bu galibiyetle birlikte 17 yıl sonra bir ilki gerçekleşti. Real Madrid - Valencia maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya LaLiga 30. haftasında Real Madrid sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Valencia 2-1 kazandı.
Madrid'in tek golünü 50'nci dakikada Vinicius JR kaydetti. Brezilyalı futbolcu ayrıca 13. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Diakhaby ile 90+5. dakikada Duro kaydetti.
Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan milli oyuncumuz Arda Güler 86. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Valencia 17 yıl sonra Real Madrid'i Santiago Bernebau'da mağlup etmeyi başardı. Real Madrid şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Eflatun-beyazlılar, maç fazlasıyla lider Barcelona'nın üç puan gerisinde yer alırken Valencia puanını 34 yaparak 15. sıraya yükseldi ve alt sıralardan uzaklaştı.