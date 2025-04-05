İspanya LaLiga 30. haftasında Real Madrid konuk ettiği Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler 86. dakikada oyuna dahil oldu. Valencia bu galibiyetle birlikte 17 yıl sonra bir ilki gerçekleşti. Real Madrid - Valencia maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /7 İspanya LaLiga 30. haftasında Real Madrid sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Valencia 2-1 kazandı.

2 /7 Madrid'in tek golünü 50'nci dakikada Vinicius JR kaydetti. Brezilyalı futbolcu ayrıca 13. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

3 /7 Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Diakhaby ile 90+5. dakikada Duro kaydetti.

4 /7 Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan milli oyuncumuz Arda Güler 86. dakikada oyuna dahil oldu.

5 /7 Bu sonucun ardından Valencia 17 yıl sonra Real Madrid'i Santiago Bernebau'da mağlup etmeyi başardı. Real Madrid şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.