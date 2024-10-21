UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Real Madrid evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek. Dortmund bugüne kadar Real Madrid'e konuk olduğu yedi Şampiyonlar Ligi maçını da kazanamadı. Nuri Şahin önderliğinde 2’de 2 yaparak 6 puanla lider konumda bulunan Borussia Dortmund kritik maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Arda Güler’li Real Madrid ise Lille mağlubiyetinin ardından galibiyetle moral bulmak istiyor. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler.

1 /13 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.



2 /13 Real Madrid ile Dortmund arasındaki son Şampiyonlar Ligi maçı, geçen sezonun finalinde İspanyol ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

3 /13 Dortmund bugüne kadar Real Madrid'e konuk olduğu yedi Şampiyonlar Ligi maçını da kazanamadı (2B 5M).

4 /13 Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da çıktığı yedi maçı da kazanamadı (2B 5M). Turnuva tarihinde bir stadyumu sekiz kez ziyaret edip galibiyet alamayan bir takım bulunmuyor.



5 /13 Dortmund'a rakip olduğu yedi Şampiyonlar Ligi maçında sırasıyla birer galibiyet (4) ve mağlubiyet (3) alan Carlo Ancelotti, son karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup etti. İtalyan teknik direktörün sarı-siyahlılar karşısındaki dört galibiyeti dört farklı on yılda geldi: 1997 (Parma), 2002 (Milan), 2014 (Real Madrid) & 2024 (Real Madrid).

6 /13 Son Şampiyonlar Ligi maçında Lille'e 1-0 mağlup olan Real Madrid, turnuvanın grup/lig aşamasında üst üste iki yenilgi aldığı son süreci Aralık 2018-Eylül 2019 arasında yaşadı.



7 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan takım olan Dortmund (10), bu süreçte yakaladığı beklenen gol değeri (4.5 xG) ile kaydettiği gol sayısı arasında en büyük pozitif farka sahip ekip konumunda (+5.5).

8 /13 Dortmund bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde akan oyundaki pas dizileri ortalaması en yüksek takım konumunda (dizi başına 5.95 pas).



9 /13 Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde en fazla karşılaştığı takım Dortmund (8). Sarı-siyahlılara rakip olduğu ilk iki maçta üç gol atan Mbappe, daha sonraki altı karşılaşmada tek gol bulabildi.



10 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan takım olan Dortmund (10), bu süreçte yakaladığı beklenen gol değeri (4.5 xG) ile kaydettiği gol sayısı arasında en büyük pozitif farka sahip ekip konumunda (+5.5).



11 /13 Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan iki oyuncu bu maçta karşı karşıya geliyor: Jude Bellingham (5) ve Marcel Sabitzer (5).

12 /13 Bu sezon Dortmund forması giydiği iki Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan Jamie Gittens, turnuva tarihinde Real Madrid filelerini havalandıran en genç İngiliz oyuncu olmak istiyor (20 yaş 75 gün).