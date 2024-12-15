Real Madrid LaLiga'ya tepkili: "Bu kirli lig bizi..."

'Bu kirli lig bizi futbol hakkında konuşmaya davet etmiyor'

"Bir kez daha felaket bir hakemlik. İki çok net penaltımız verilmedi. Bu kirli lig bizi futbol hakkında konuşmaya davet etmiyor, her zaman bir kurban olduğu gerçeğinden, yani Real Madrid'den bahsetmeye davet ediyor."