Real Madrid LaLiga'ya tepkili: "Bu kirli lig bizi..."

Rayo Vallecano maçında yaşanan hakem hatalarının ardından Real Madrid'de kulüp televizyonunda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Pozisyonların değerlendirilmesi yapıldığı sırada LaLiga'nın gerçekliği yansıtmadığı dile getirildi.
Real Madrid, İspanya LaLiga 17. haftasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede 2-0 geriye düşen Real Madrid, Arda Güler'in geri dönüşte başrol oynamasının ardından skoru 3-2'ye getirsede karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Son dakikada gelişen bir atakta Vinicius Junior rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Pozisyonda devam kararının çıkmasının ardından Real Madridli futbolcular yoğun itirazda bulundu. Tartışmalı pozisyonun yankıları maç sonunda da devam etti.
Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez basın toplantısında, "Yalan söylemeyi sevmiyorum. Vinicius'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmeliydi." dedi.
Real Madrid TV'de bugün yer alan akış içerisinde Vinicius Junior'un penaltı beklediği pozisyon yorumlanırken LaLiga'nın kirli bir lig olduğu aktarıldı.
'Bu kirli lig bizi futbol hakkında konuşmaya davet etmiyor'
"Bir kez daha felaket bir hakemlik. İki çok net penaltımız verilmedi. Bu kirli lig bizi futbol hakkında konuşmaya davet etmiyor, her zaman bir kurban olduğu gerçeğinden, yani Real Madrid'den bahsetmeye davet ediyor."