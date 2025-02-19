Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında evinde Manchester City’i konuk edecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. İlk maçta deplasmanda City’i 3-2 mağlup eden Real Madrid tur avantajını elinde bulunduruyor. İki takım 16. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Real Madrid - Manchester City maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ikinci maçında Real Madrid ve Manchester City karşı karşıya gelecek. İlk maçta Real Madrid deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederek büyük bir avantaj sağlamıştı.
Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını kazandığı 39 çift ayaklı eleme turunun 37'sinde yoluna devam eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde geçemediği tek eşleşmeyi 2018/19'da Ajax'a karşı oynadı. Manchester City bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği dört çift ayaklı eleme turunda da turnuvaya veda etti.
Manchester City'yi konuk ettiği altı Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (3G 2B), tek yenilgisini 2019/20 sezonunun son 16 turunda aldı. Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde temsilcilerine en fazla mağlup olduğu ülke İspanya (9).
Evinde oynadığı son 78 Şampiyonlar Ligi maçının 77'sinde gol atan Real Madrid, sadece Aralık 2018'de konuk ettiği CSKA Moskova filelerini havalandıramadı. Deplasmanda oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Manchester City, bu turnuvadaki en uzun serisini tekrarlama tehlikesi yaşıyor (2011-2012 arasında 4 maç).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 öne geçtiği maçların üçünden mağlup ayrılan Manchester City, turnuva tarihinde bir sezonda bu şekilde dört yenilgi alan ilk takım olabilir. Carlo Ancelotti ile Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi tarihinde birbirine 10 kez rakip olan ilk teknik direktörler olacak.
Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Real Madrid (3). Turnuva tarihinde bir İngiliz takımının filelerini dört kez havalandıran bir İngiliz oyuncu bulunmuyor.
Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 48 maçta 49 gol atan Earling Haaland, turnuva tarihinde 50 gole hem yaş hem de maç sayısı olarak en hızlı ulaşan oyuncu olmak istiyor (24 yaş 213 gün).
Ancelotti, Manchester City karşısında rahat olunmamasını istedi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ilk maçta deplasmanda 3-2 kazandıkları Manchester City'e karşı yarınki rövanşta "rahat olmamaları gerektiğinin" altını çizdi.
Ancelotti, "(İlk maçtaki galibiyet) Bu, dikkate aldığımız psikolojik bir sorundur. Birçok kez yaşanmıştır ancak düzeltilmesi de zordur. Maçı 0-0 oynayalım diyorsanız bu saçmalık, kimse size inanmaz çünkü 3-2'yi değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz şey hesaplama yapmak değil, oyunun yaklaşımıdır. Ama bir avantajınız olduğunu da unutamasınız." dedi.
REAL MADRİD’DE 6 EKSİK
Real Madrid'de sakat olan Eder Militao, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez'in yanı sıra Antonio Rüdiger, David Alaba ve Jesus Vallejo'nun da hafif sakatlıklarından dolayı yarınki maçta ilk 11'de sahaya çıkmaları şüpheli görünüyor.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler’in Manchester City maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Carlo Ancelotti La Liga’da hafta sonu oynanan Atletico Madrid maçında milli yıldıza forma şansı vermemişti. Tecrübeli teknik adamın maçın gidişatına göre Arda Güler’i oyuna alması bekleniyor.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?
Real Madrid - Manchester City maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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