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Arda Güler Kral Kupası'nda sahne aldı: Kaleci bakakaldı | VİDEO

Arda Güler Kral Kupası'nda sahne aldı: Kaleci bakakaldı | VİDEO

21:386/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda oynanan Minera maçında fileleri havalandırdı. Arda Güler'in attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında deplasmanda Minera ile karşı karşıya geldi.

Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırdı.

26'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Güler, merkeze yöneldikten sonra şutunu attı ve skoru 3-0'a getirdi.

Arda Güler'in gol sonrası yaşadığı sevinç.

Deportiva Minera'lı Omar Perdomo, devre arasında Arda Güler'in formasını istedi.

Bu sezon toplamda 8 maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, iki gol atıp üç asistlik performans sergiledi.

ARDA GÜLER'İN MİNERA'YA ATTIĞI GOLÜ İZLE

#Arda Güler
#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası

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