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Spor

Real Madrid’in başı belada! Ancelotti’ye bir kötü haber daha

16:21 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 16:21 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

La Liga’da sezona 2 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Real Madrid’de kabus sürüyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti bir kötü haber de yıldız futbolcudan geldi. Detaylar haberimizde.

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İspanya LaLiga'da yeni sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Real Madrid, bir yandan da sakatlıklarla mücadele ediyor. 

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Marca'nın haberine göre; kas sakatlığı geçiren Jacobo Ramon 2 hafta sahalardan uzak kalacak.


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Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de bu gelişmenin ardından eksik oyuncuların sayısı 9'a çıktı.


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Madrid ekibinin mevcut sakat oyuncuları şöyle:


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Eder Militao, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Joan Martinez, David Alaba, Jacobo Ramon

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Stoper rotasyonunda Militao ve Alaba'dan faydalanamayan Carlos Ancelloti, alt yapıda yetişen genç stoperi bir süredir A Takımla antrenmanlara çıkarıyordu. 

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İtalyan teknik adamın bu haberin ardından, bir başka alt yapı oyuncusu Asencio'ya şans vermesi bekleniyor.


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Real Madrid, milli aranın ardından LaLiga'nın 5. haftasında Real Sociedad'a konuk olacak.

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Eflatun beyazlılar, bu sezon çıktığı 2 deplasmandan da beraberlikle ayrılmıştı.



#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#İspanya La Liga
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