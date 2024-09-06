Real Madrid’in başı belada! Ancelotti’ye bir kötü haber daha

La Liga’da sezona 2 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Real Madrid’de kabus sürüyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti bir kötü haber de yıldız futbolcudan geldi. Detaylar haberimizde.
İspanya LaLiga'da yeni sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Real Madrid, bir yandan da sakatlıklarla mücadele ediyor.
Marca'nın haberine göre; kas sakatlığı geçiren Jacobo Ramon 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de bu gelişmenin ardından eksik oyuncuların sayısı 9'a çıktı.
Madrid ekibinin mevcut sakat oyuncuları şöyle:
Eder Militao, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Joan Martinez, David Alaba, Jacobo Ramon
Stoper rotasyonunda Militao ve Alaba'dan faydalanamayan Carlos Ancelloti, alt yapıda yetişen genç stoperi bir süredir A Takımla antrenmanlara çıkarıyordu.
İtalyan teknik adamın bu haberin ardından, bir başka alt yapı oyuncusu Asencio'ya şans vermesi bekleniyor.
Real Madrid, milli aranın ardından LaLiga'nın 5. haftasında Real Sociedad'a konuk olacak.
Eflatun beyazlılar, bu sezon çıktığı 2 deplasmandan da beraberlikle ayrılmıştı.