Rekor para! Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedelini yükseltiyor

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gittiği günden bu yana attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettiriyor. Portekiz ekibinin, yıldız ismi dev kulüplere kaptırmamak için harekete geçtiği öğrenildi.

1 /7 Benfica formasını giydiği günden bu yana performansının her maç üzerine koyan Kerem Aktürkoğlu, skor katkısıyla da takımını taşıyor.

2 /7 Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Benfica'nın kapısını 40 milyon Euro'luk teklifle çaldığı iddia edilmişti.

3 /7 NTV Spor'un Portekiz basınından aktardığı habere göre, Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çeken milli futbolcu için Benfica harekete geçti.

4 /7 Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

5 /7 Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelini 60 milyon milyon Euro'dan 100 milyon Euro'ya çekecek.

6 /7 26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması durumunda, Türk futbol tarihinde erişilmesi güç bir bonservis rekoruna imza atacak.