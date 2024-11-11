Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Böylesini görmedim"

Samsunspor lehine çıkan ikinci penaltı kararıyla ilgili de konuşan ünlü yorumcu, "Maç bitti sanıyorduk ki Riva'dan arkadaşın biri durup dururken karıştı. Ben teması görüyorum ama kontrolsüz bir giriş yok. 3-2 oldu maç sonra hakem 'Ben ne yapacağım?' dedi. Penaltı olduğunda dakika 92 ve 7 dakika uzattı. Ondan sonra Samsunsporlu oyuncuya bir sarı kart verdi, onu 1 dakikayı yemek için verdi. 2 tane penaltı verdi diye orada kafa gitti" ifadelerini kullandı.