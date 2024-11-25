Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Batshuayi iddiası! "Yüzde 99 ihtimalle..."

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

1 /5 Galatasaray'ın tecrübeli forveti Michy Batshuayi, yedek kulübesinde başladığı Bodrum FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 54'te golünü atarak alınan 3 puanda başrol oynamıştı.

2 /5 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Batshuayi için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

3 /5 Batshuayi'nin Okan Buruk'a kendini hatırlattığını ifade eden Dilmen, deneyimli forvetin bir sonraki maçta mutlaka oynatılması gerektiğini savundu.

4 /5 Michy Batshuayi'nin AZ Alkmaar ve Eyüpspor maçında, Osimhen'in yanında çift forvet olarak sahaya çıkacağını öne süren Rıdvan Dilmen, "Yüzde 99 ihtimalle böyle olacağını tahmin ediyorum" dedi.