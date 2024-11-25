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Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Batshuayi iddiası! "Yüzde 99 ihtimalle..."

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Batshuayi iddiası! "Yüzde 99 ihtimalle..."

09:5025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın tecrübeli forveti Michy Batshuayi, yedek kulübesinde başladığı Bodrum FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 54'te golünü atarak alınan 3 puanda başrol oynamıştı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Batshuayi için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Batshuayi'nin Okan Buruk'a kendini hatırlattığını ifade eden Dilmen, deneyimli forvetin bir sonraki maçta mutlaka oynatılması gerektiğini savundu.

Michy Batshuayi'nin AZ Alkmaar ve Eyüpspor maçında, Osimhen'in yanında çift forvet olarak sahaya çıkacağını öne süren Rıdvan Dilmen, "Yüzde 99 ihtimalle böyle olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Dilmen, Okan Buruk'un bu kararını Bodrum FK maçı sonrası aldığını düşündüğünü aktardı.

#Rıdvan Dilmen
#Galatasaray
#Michy Batshuayi

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