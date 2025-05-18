Rıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı iddia

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takım hakkında konuştu.
Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk apoletini taktı.
Mücadele sonrasında HT Spor'da açıklamalarda Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep'te kupa kazandılar ama ne taraftar rehavete girdi ne de saha dışında yönetimden bir şey duymadık. Sezonun kırılma anları Galatasaray arasından iki Beşiktaş maçıydı. İki Beşiktaş yenilgisi Galatasaray'ı şampiyon yaptı."
"Tabii ki tek neden değil. Sanchez var, Osimhen var. Lemina'nın gelmesi var. Galatasaray ile ilgili tespitim şu. Fenerbahçe'de ben dahil olmak üzere eleştirdiğimiz şey neydi?"
"Kadroyla bu kadar oynama olmaz dedik. Galatasaray ligin ilk yarısını zaten 12 kişiyle oynadı. İkinci yarısını da maksimum 15-16 kişiyle oynadı."
"Galatasaray'ın çok iyi 15-16 oyuncusu var. Adele sakatlığı dahi duymadım."
"Beşiktaş mağlubiyeti dedim ya çift santrfordan dönüş yaptılar."
"Sezonun ilk yarısında da bu orta saha olsaydı; UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynardı Galatasaray."