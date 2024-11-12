Roma Vincenzo Montella'nın peşinde: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör arayışları devam ediyor. İtalyan ekibinin, A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı istediği öğrenildi.
Roma'daki kötü gidişatın faturası teknik direktörlere kesildi.
Daniele De Rossi'nin ardından göreve gelen Ivan Juric'in de sözleşmesini fesheden İtalyan ekibinde gözler Vincenzo Montella'ya çevrildi.
A Milli Takımımızın teknik direktörlük görevini yapan Montella'nın, Roma'nın hoca adayları arasında ilk sırada olduğu öğrenildi.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma, Montella ile kısa bir süre içerisinde görüşme yapacak.
Ayrıca Corriere dello Sport, Montella'nın serbest kalma bedelini de açıkladı.
Roma'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'na İtalyan hocanın 6 aylık maaşını ödeyerek serbest kalmasını sağlayacağı iddia edildi.
Haberin detayında Roma'nın Montella'yı isteme nedeni olarak kesin bir taktiksel fikrinin bulunmasının yanı sıra şehri ve kulübü çok iyi tanıyor olması olarak gösterildi.
2010-11 sezonun da İtalyan ekibini çalıştıran Vincenzo Montella'nın Roma'nın teklif yapması durumunda teklifi değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
Montella futbolculu olarak da formasını giydiği Roma'nın 2001 yılında kazandığı son lig şampiyonluğunda takımda yer alıyordu.