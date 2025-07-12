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Romulo rekor bedelle imzayı atıyor: Göztepe sonunda ikna oldu

Romulo rekor bedelle imzayı atıyor: Göztepe sonunda ikna oldu

11:3112/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Transferin gözdesi Göztepeli golcü Romulo'nun yeni adresi netleşti. 23 yaşındaki forvet oyuncusu için rekor bonservis talep eden İzmir ekibi, istediğini aldı. İşte Romulo'nun gelecek sezon forma giyeceği takım...

Göztepe'de geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Romulo'nun geleceği belli oluyor.

Dört büyüklerinde yakından ilgilendiği Brezilyalı forvet oyuncusu transfer olmaya yakın.

Akşam'ın haberine göre; Romulo'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu.

Daha önce Göztepe'ye 15 milyon euro teklifte bulunan Leipzig, yeni bir anlaşmayla İzmir ekibinin kapısını çaldı.

Alman ekibinin, Romulo için bonuslarla birlikte 20 milyon euro teklif yaptığı, transferi bitireceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı formayla toplamda 46 karşılaşmaya çıkan Romulo, 22 gol atıp 13 asistlik performans sergiledi.

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