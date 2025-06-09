Portekiz, Almanya’daki Allianz Arena’da oynanan UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile 2-2 berabere kaldı ve penaltı atışlarında 5-3’lük skorla kupayı kazandı. Maçın kahramanlarından Cristiano Ronaldo, 61. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirerek Portekiz’i penaltılara taşıdı. Ancak, maç sonrası en çok konuşulan an, Ronaldo’nun penaltı atışları öncesi ellerini açarak dua ettiği an oldu.

1 /8 UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, İspanya ile 2-2 berabere kaldı ve penaltı atışlarında 5-3’lük skorla kupayı kazandı.



2 /8 NE OLDU? Ronaldo’nun penaltı atışları öncesi ellerini açarak dua etmesi gündem oldu. Bu görüntü, sosyal medyada “Ronaldo Müslüman mı oldu?” sorusunu gündeme getirdi.



3 /8 Görüntüde, 40 yaşındaki yıldızın penaltı atışları öncesi ellerini göğe açarak sessizce dua ettiği görüldü.



4 /8 Bu hareket, bazı taraftarlar tarafından Müslümanların namaz öncesi ellerini açarak dua etmesine benzetildi ve spekülasyonları tetikledi.



5 /8 Ronaldo müslüman mı oldu, dini ne? Ronaldo’nun dini inancı, özellikle 2023’te Al-Nassr’a transferinden bu yana sıkça tartışılıyor.



6 /8 Eski Al-Nassr kalecisi Waleed Abdullah, Morocco World News’e yaptığı açıklamada, Ronaldo’nun İslam’a ilgi duyduğunu, ezan okunduğunda antrenmanları durdurduğunu ve takım arkadaşlarını namaza teşvik ettiğini iddia etmişti.



7 /8 Abdullah, Ronaldo’nun gol sonrası sahada secde ettiğini ve Real Madrid’deki Müslüman takım arkadaşları Mesut Özil ile Karim Benzema’nın onu İslam’a davet ettiğini öne sürmüştü.

