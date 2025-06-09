Portekiz, Almanya’daki Allianz Arena’da oynanan UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile 2-2 berabere kaldı ve penaltı atışlarında 5-3’lük skorla kupayı kazandı. Maçın kahramanlarından Cristiano Ronaldo, 61. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirerek Portekiz’i penaltılara taşıdı. Ancak, maç sonrası en çok konuşulan an, Ronaldo’nun penaltı atışları öncesi ellerini açarak dua ettiği an oldu.
UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, İspanya ile 2-2 berabere kaldı ve penaltı atışlarında 5-3’lük skorla kupayı kazandı.
NE OLDU?
Ronaldo’nun penaltı atışları öncesi ellerini açarak dua etmesi gündem oldu. Bu görüntü, sosyal medyada “Ronaldo Müslüman mı oldu?” sorusunu gündeme getirdi.
Görüntüde, 40 yaşındaki yıldızın penaltı atışları öncesi ellerini göğe açarak sessizce dua ettiği görüldü.
Bu hareket, bazı taraftarlar tarafından Müslümanların namaz öncesi ellerini açarak dua etmesine benzetildi ve spekülasyonları tetikledi.
Ronaldo müslüman mı oldu, dini ne?
Ronaldo’nun dini inancı, özellikle 2023’te Al-Nassr’a transferinden bu yana sıkça tartışılıyor.
Eski Al-Nassr kalecisi Waleed Abdullah, Morocco World News’e yaptığı açıklamada, Ronaldo’nun İslam’a ilgi duyduğunu, ezan okunduğunda antrenmanları durdurduğunu ve takım arkadaşlarını namaza teşvik ettiğini iddia etmişti.
Abdullah, Ronaldo’nun gol sonrası sahada secde ettiğini ve Real Madrid’deki Müslüman takım arkadaşları Mesut Özil ile Karim Benzema’nın onu İslam’a davet ettiğini öne sürmüştü.
Ancak Ronaldo, Katolik bir ailede büyüdü ve yıllardır Hristiyan inancını açıkça ifade etti.