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Ronaldo'nun yanında şov yapmıştı: 28 skor üreten yıldız Galatasaray'a önerildi

Ronaldo'nun yanında şov yapmıştı: 28 skor üreten yıldız Galatasaray'a önerildi

09:243/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşayan Al-Nassr formasıyla bu sezon 16 gol ve 12 asistlik göz kamaştırıcı bir performans sergileyen 29 yaşındaki Kingsley Coman, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi.

Suudi Arabistan'da şampiyonluğa ulaşan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'dan sonra Kingsley Coman sezona damgasını vurdu.

16 gol-12 asistlik performans sergileyen Coman, 1 senedir uzak kaldığı Avrupa'ya dönmek istiyor.


Menajerler, 29 yaşındaki Fransız yıldızı Galatasaray'a önerdi. Kulübü ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, Avrupa hayalleri kuruyor.


Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre Coman için kararını verecek. Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ı isteyen Coman, Sane ile birlikte Bayern Münih'te oynadı.


JHON DURAN KAPIDA BEKLİYOR



Coman'dan önce bonservisi Al-Nassr'da olan bir başka yıldız, Aslan'a teklif edilmişti. Fenerbahçe'den sorunlu ayrılan Jhon Duran, sarı-kırmızılı formayla Türkiye'ye dönmeye hazır durumda.


Kolombiyalı forvete temkinli yaklaşan Galatasaray cephesi, olumlu dönüş yapmadı.


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