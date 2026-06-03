Ronaldo'nun yanında şov yapmıştı: 28 skor üreten yıldız Galatasaray'a önerildi

Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşayan Al-Nassr formasıyla bu sezon 16 gol ve 12 asistlik göz kamaştırıcı bir performans sergileyen 29 yaşındaki Kingsley Coman, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi.

1 /6 Suudi Arabistan'da şampiyonluğa ulaşan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'dan sonra Kingsley Coman sezona damgasını vurdu.

2 /6 16 gol-12 asistlik performans sergileyen Coman, 1 senedir uzak kaldığı Avrupa'ya dönmek istiyor.



3 /6 Menajerler, 29 yaşındaki Fransız yıldızı Galatasaray'a önerdi. Kulübü ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, Avrupa hayalleri kuruyor.



4 /6 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre Coman için kararını verecek. Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ı isteyen Coman, Sane ile birlikte Bayern Münih'te oynadı.



5 /6 JHON DURAN KAPIDA BEKLİYOR



Coman'dan önce bonservisi Al-Nassr'da olan bir başka yıldız, Aslan'a teklif edilmişti. Fenerbahçe'den sorunlu ayrılan Jhon Duran, sarı-kırmızılı formayla Türkiye'ye dönmeye hazır durumda.

