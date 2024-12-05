Rüya transfer gerçekleşiyor! Fenerbahçe Liverpool’un yıldızı için devrede

Fenerbahçe’de kış transfer dönemi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Jose Mourinho’nun ısrarla takımda görmek istediği Liverpool’lu yıldız için sarı-lacivertli yönetim kolları sıvadı. Transferi ise İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalara başlarken, Roberto Firmino sürprizi yaşanabilir.
Liverpool'dan sonra Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli'nin yolunu tutan Brezilyalı hücumcu, tekrardan rekabet edebileceği bir takıma gitmek istiyor.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kış transfer döneminde Firmino'yu renklerine bağlamak istiyor.
Ayrıca tecrübeli oyunculara olan ilgisiyle tanınan Jose Mourinho'nun, yıldız ismi hücum hattında liderlik edecek ideal profil olarak belirlediği aktarıldı.
Uluslararası turnuvalarda yer alan iddialı bir takımda mücadele etme fırsatının, oyuncuyu ikna etmek açısından önemli bir faktör olabileceği belirtildi.
2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan 33 yaşındaki santrfor oyuncusu; 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.