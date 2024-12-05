Rüya transfer gerçekleşiyor! Fenerbahçe Liverpool’un yıldızı için devrede

Fenerbahçe’de kış transfer dönemi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Jose Mourinho’nun ısrarla takımda görmek istediği Liverpool’lu yıldız için sarı-lacivertli yönetim kolları sıvadı. Transferi ise İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar.

1 /6 Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalara başlarken, Roberto Firmino sürprizi yaşanabilir.

2 /6 Liverpool'dan sonra Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli'nin yolunu tutan Brezilyalı hücumcu, tekrardan rekabet edebileceği bir takıma gitmek istiyor.



3 /6 İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kış transfer döneminde Firmino'yu renklerine bağlamak istiyor.



4 /6 Ayrıca tecrübeli oyunculara olan ilgisiyle tanınan Jose Mourinho'nun, yıldız ismi hücum hattında liderlik edecek ideal profil olarak belirlediği aktarıldı.

5 /6 Uluslararası turnuvalarda yer alan iddialı bir takımda mücadele etme fırsatının, oyuncuyu ikna etmek açısından önemli bir faktör olabileceği belirtildi.

