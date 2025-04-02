Sabri Saroğlu'na tepki yağıyor: Hâlâ nasıl milli takımın başında?

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter'i devirerek tarih yazan Trabzonspor 19 Takımı'nı sosyal medya hesabından tebrik etti. Sarıoğlu, bu paylaşımı sonrası Türk futbolseverlerden büyük tepki gördü.
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter’i 1-0 mağlup edip, adını yarı finale yazdırdı.
Önceki turlarda sırasıyla Juventus ve Atalanta'yı eleyen bordo-mavili gençler, UEFA Gençlik Ligi'nde bu başarıyı yakalayan ilk Türk takımı oldu.
U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, karşılaşmanın ardından bordo-mavililer için tebrik paylaşımında bulundu.
Ancak Sabri Sarıoğlu'nun bu maça gelmeyip sosyal medyadan paylaşım yapması tepki çekti.
Türk futbolu için büyük önem taşıyan bu maçı canlı takip etmeyen Sabri Sarıoğlu'nun U19 Milli Takımı'ndaki kadro tercihleri de eleştirilmişti.
Sabri Sarıoğlu, UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı'ndan az sayıda oyuncuyu milli takıma davet etmesi ve ilk 11'de tercih etmemesi nedeniyle tepki görmüştü.
Sabri Sarıoğlu'na sosyal medyadan gelen tepkilerden
Sabri Sarıoğlu'na sosyal medyadan gelen tepkilerden
Sabri Sarıoğlu'na sosyal medyadan gelen tepkilerden