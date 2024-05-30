Sacha Boey sürprizi! Türkiye'ye mi dönüyor?

Galatasaray'da son iki sezonda, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dev kulüplerin ilgisini çeken ve geçtiğimiz kış transfer döneminde 30+5 milyon euro karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.