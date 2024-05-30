|
Spor

Sacha Boey sürprizi! Türkiye'ye mi dönüyor?

13:46 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:46 - 30/05/2024 Perşembe
Diğer

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'e rekor bedelle sattığı Fransız sağ bek Sacha Boey'in, yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

1/ 9

Galatasaray'da son iki sezonda, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dev kulüplerin ilgisini çeken ve geçtiğimiz kış transfer döneminde 30+5 milyon euro karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

2/ 9

Sergilediği performans ve yaşadığı sakatlıkların ardından Münih ekibinde gözden düşen Sacha Boey'in, Türkiye'ye geri döneceği aktarıldı.

3/ 9

Bavyera ekibinde bu sezon sadece iki maça çıkabilen ve takımın oyununa uymadığı belirtilen Sacha Boey'in transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a döneceği öne sürüldü.

4/ 9

Hürriyet'in Alman basınından aktardığı habere göre, Vincent Kompany'nin takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda düşünmediği Sacha Boey için Galatasaray yönetimi, Bayern Münih ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.


5/ 9

Sarı-kırmızılıların, Boey transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağı da haberde belirtildi.

6/ 9

Sacha Boey, Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle transfer olurken Süper Lig tarihinin en fazla bonservis ödenen futbolcusu olmuştu.

7/ 9

Boey'den önce bu rekor, 22.5 milyon euro'ya transfer olan Cenk Tosun'a aitti.

8/ 9

Sacha Boey, Bayern Münih'te sadece iki Bundesliga karşılaşmasında 109 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı.

9/ 9

23 yaşındaki sağ bek, sakatlığı sonrası kadroya girebilse de oyuna dahil olmadı ve Mart ayından bu yana forma şansı bulamadı.

#Sacha Boey
#Bayern Münih
#Galatasaray
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sınav kaygısı ile baş etme yolları nelerdir? Yaklaşan sınavlarda sınav kaygısı yaşayan öğrencilere tavsiyeler