Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sadettin Saran'dan seçime yönelik ilk açıklama: 'Değişimin ilk günü'

Sadettin Saran'dan seçime yönelik ilk açıklama: 'Değişimin ilk günü'

13:2021/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün olağanüstü seçimli genel kuruluna ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertliler için burada olduklarını belirterek, "Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantı’nın ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak katılım sağlayan kongre üyelerine teşekkür etti.

Sarı-lacivertlilerin ihtişamını herkese göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Ali Koç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe başkanlık seçimi oy verme saat kaçta bitecek? Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman belli olacak?