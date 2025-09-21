Sadettin Saran'dan seçime yönelik ilk açıklama: 'Değişimin ilk günü'

Sarı-lacivertlilerin ihtişamını herkese göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.