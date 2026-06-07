Sahaya inip o ismin yanına gitti: ‘Kazandık çok büyük fark var’

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanını belirleyecek tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda sandıkların kapanması ve oy sayım işlemine geçilmesiyle birlikte Kadıköy’de nefesler tutuldu. Heyecanın doruk noktasına ulaştığı dakikalarda, Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Barış Göktürk’ün sergilediği refleks kongre alanını ve tribünleri adeta ayağa kaldırdı.
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı dorukta sürerken, Aziz Yıldırım’ın listesindeki Barış Göktürk’ten dikkat çeken bir görüntü geldi.
Seçim sürecinin kritik anlarında Barış Göktürk, sahaya inerek Aziz Yıldırım’ın yanına gitti. Göktürk’ün heyecanla söylediği sözler şöyle duyuldu: “Kazandık! Çok büyük fark var!”
Bu açıklama, kongre alanında ve tribünlerde büyük coşkuya yol açtı. Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Göktürk’ün bu hamlesi, sandık sonuçlarına dair güçlü bir iyimserlik mesajı olarak yorumlandı.