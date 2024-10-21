Siyah-beyazlılara kaleci Mert Günok'tan kötü haber geldi. Antalyaspor maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisinin sağlık durumunu açıkladı.
Beşiktaş, Süper Lig 9. haftasında Antalyaspor ile oynadıkları maçta omzundan Mert Günok'un sağlık durumunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan bilgilendirmede Mert Günok'un sol omuz tendonunda yaralanma olduğu belirtildi.
"Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır."
Tecrübeli file bekçisi, Avrupa Ligi'nde Lyon ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Yedek kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı devam ediyor. Lyon maçında kaleyi Göktuğ Baytekin'in oynaması bekleniyor.