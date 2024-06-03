Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 11'i belli oldu

Devler Ligi'nde sezonun 11'i açıklandı. Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu da kadroda kendisine yer buldu. İşte UEFA'nın teknik gözlemci ekibinin belirlediği sezonun 11'i:
Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Dani Carvajal (Real Madrid)
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Mats Hummels (Borussia Dortmund)
Ian Maatsen (Borussia Dortmund)
Vitinha (PSG)
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
Avusturyalı oyuncunun, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde olduğu belirtiliyor.
Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
Phil Foden (Manchester City)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Harry Kane (Bayern Münih)
Sezonun 11'inin sahaya dizilişi