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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 11'i belli oldu

17:37 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:38 - 3/06/2024 Pazartesi
AA

Devler Ligi'nde sezonun 11'i açıklandı. Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu da kadroda kendisine yer buldu. İşte UEFA'nın teknik gözlemci ekibinin belirlediği sezonun 11'i:

1/ 12

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

2/ 12

Dani Carvajal (Real Madrid)

3/ 12

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

4/ 12

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

5/ 12

Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

6/ 12

Vitinha (PSG)

7/ 12

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)



Avusturyalı oyuncunun, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde olduğu belirtiliyor.

8/ 12

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

9/ 12

Phil Foden (Manchester City)

10/ 12

Vinicius Junior (Real Madrid)

11/ 12

Harry Kane (Bayern Münih)

12/ 12

Sezonun 11'inin sahaya dizilişi

#Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Borussia Dortmund
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