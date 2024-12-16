Şampiyonluğa koşan Bursaspor'da 'efsane' kriz

3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'da teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldı. Arjantinli efsanenin takımdan ayrılmasının ardından yeşil beyazlı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'da teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldı. Arjantinli efsanenin takımdan ayrılmasının ardından yeşil beyazlı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Son maçında ligdeki en yakın takipçisi Karşıyaka ile evinde mücadele eden Bursaspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Ligde her şey yolunda giderken Bursaspor yönetiminin aldığı 'Batalla' kararı tartışma çıkardı.
Yeşil Beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Batalla ile yolların ayrıldığını belirtti ve Arjantinli efsaneye teşekkür etti.
Bu paylaşımın altına Bursasporlu taraftarlar binlerce mesaj attı. Yeşil Beyazlı taraftarlar, bu paylaşımın ardından kulüp yönetimlerinden detaylı bir açıklama talep etti.
Spor yorumcusu Taner Karaman, Batalla'nın neden takımdan ayrıldığı konusuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Karaman, Arjantinli teknik adamın ekibine bazı isimlerin eklenebileceği önerisinin geldiğini ve Batalla'nın bunu kabul etmediğini belirtti.