Şampiyonluğa koşan Bursaspor'da 'efsane' kriz

Spor yorumcusu Taner Karaman, Batalla'nın neden takımdan ayrıldığı konusuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Karaman, Arjantinli teknik adamın ekibine bazı isimlerin eklenebileceği önerisinin geldiğini ve Batalla'nın bunu kabul etmediğini belirtti.