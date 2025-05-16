Şampiyonluk maçı öncesi ortalığı birbirine kattı: Aracıyla taraftarların arasına daldı

İspanya’da Bacelona ile Espanyol futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü, aracıyla stat dışındaki kalabalığın arasına daldı. Olayda 13 kişi yaralandı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 yenen Barcelona, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma öncesi yaşanan olay ise maçı gölgeledi.
Maç öncesi bir sürücü, aracıyla stat dışındaki kalabalığın arasına daldı.
Espanyol Stadyumu'nun dışında yaşanan olayda 13 kişi yaralandı.
Polis, ilk açıklamasında bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi.
Görüntülerde, aracın kalabalığın arasında kaldığı ve taraftarlar tarafından fırlatılan çeşitli nesneler ile hasar aldığı görüldü.
Sürücünün daha sonra aniden hızlanarak kalabalığın arasına dalması da görüntülere yansıdı.