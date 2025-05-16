Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyonluk maçı öncesi ortalığı birbirine kattı: Aracıyla taraftarların arasına daldı

Şampiyonluk maçı öncesi ortalığı birbirine kattı: Aracıyla taraftarların arasına daldı

09:5816/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

İspanya’da Bacelona ile Espanyol futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü, aracıyla stat dışındaki kalabalığın arasına daldı. Olayda 13 kişi yaralandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 yenen Barcelona, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma öncesi yaşanan olay ise maçı gölgeledi.

Maç öncesi bir sürücü, aracıyla stat dışındaki kalabalığın arasına daldı. 

Espanyol Stadyumu'nun dışında yaşanan olayda 13 kişi yaralandı.

Polis, ilk açıklamasında bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Görüntülerde, aracın kalabalığın arasında kaldığı ve taraftarlar tarafından fırlatılan çeşitli nesneler ile hasar aldığı görüldü.

Sürücünün daha sonra aniden hızlanarak kalabalığın arasına dalması da görüntülere yansıdı.

#La Liga
#Barcelona
#Espanyol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi