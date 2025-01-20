Tarihler 20 Ocak 1989’u gösteriyordu. Samsun’da Türk futbol tarihinin en trajik olaylarından biri yaşandı. Samsunspor futbol takımı, Malatyaspor ile oynayacağı maça gitmek üzere yola çıktığında, Amasya'nın Havza ilçesinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Bu kaza, Türk futbol tarihinde kara bir sayfa olarak yerini aldı. Peki, Samsunspor kazasında kaç kişi vefat etti ve yaralandı? Kaza nasıl meydana geldi? İşte soruların yanıtları.

1 /12 20 Ocak 1989 tarihinde, Türk futbol tarihinin en trajik olaylarından biri yaşandı.

2 /12 Samsunspor, o dönem Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmekteydi ve Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için yola çıkmıştı.

3 /12 SAMSUNSPOR KAZASI NEREDE VE NE ZAMAN OLDU? Otobüs, Samsun'un Havza ilçesinde ilerlerken karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı.



4 /12 Kaza, 20 Ocak 1989 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi.

5 /12 Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Malatyaspor ile oynanacak maç için yola çıkmıştı.

6 /12 SAMSUNSPOR KAZASINDA HANGİ FUTBOLCULAR HAYATINI KAYBETTİ? Kazada, Samsunspor'un üç futbolcusu, teknik direktörü ve otobüs şoförü hayatını kaybetti.

7 /12 Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde yaşamını yitirirken, futbolcu Zoran Tomić ise altı ay komada kaldıktan sonra Yugoslavya'da vefat etti.

8 /12 Kazada birçok oyuncu ve kafile üyesi ciddi şekilde yaralanmış ve/veya sakat kalmıştır.

9 /12 Samsunspor, o dönem Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmekteydi.

10 /12 Bu elim kaza sonucunda Samsunspor, 1988-89 sezonunun geri kalan kısmını tamamlayamadı ve tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

11 /12 Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sağlanan özel bir statü ile ligde bırakıldı ve "Onur Şampiyonu" ilan edildi.