Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor-Galatasaray maçında tartışma çıkaran ofsayt görüntüsü: Karar doğru mu yanlış mı?

Samsunspor-Galatasaray maçında tartışma çıkaran ofsayt görüntüsü: Karar doğru mu yanlış mı?

Haber Merkezi
20:3111/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başında Samsunspor'un attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Daha sonra ekrana gelen yarı otomatik ofsayt görüntüsü tartışmalara neden oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Samsunspor, Holse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Daha sonra bu gol VAR'ın uyarısıyla ofsayt olarak değerlendirildi ve iptal edildi.

Ekrana gelen yarı otomatik ofsayt görüntüsü ise tartışmalara neden oldu.

Gelen görüntüye göre, pozisyonun ofsayt olup olmadığı net bir şekilde anlaşılmıyordu.

Sosyal medyada, verilen kararın hatalı olduğu tartışmaları yaşandı.

#Samsunspor
#Galatasaray
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??