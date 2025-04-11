Samsunspor-Galatasaray maçında tartışma çıkaran ofsayt görüntüsü: Karar doğru mu yanlış mı?

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başında Samsunspor'un attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Daha sonra ekrana gelen yarı otomatik ofsayt görüntüsü tartışmalara neden oldu.

1 /7 Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

2 /7 Karşılaşmanın 9. dakikasında Samsunspor, Holse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

3 /7 Daha sonra bu gol VAR'ın uyarısıyla ofsayt olarak değerlendirildi ve iptal edildi.

4 /7 Ekrana gelen yarı otomatik ofsayt görüntüsü ise tartışmalara neden oldu.

5 /7 Gelen görüntüye göre, pozisyonun ofsayt olup olmadığı net bir şekilde anlaşılmıyordu.

6 /7 Sosyal medyada, verilen kararın hatalı olduğu tartışmaları yaşandı.