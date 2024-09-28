Samsunspor - Göztepe maçında korkutan anlar: Hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor-Göztepe maçına yaşanan sakatlık pozisyonu damga vurdu. Maçın 1. dakikasında iki futbolcu kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı. Sahaya ambulans dahil olurken Göztepeli futbolcu hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Samsun Stadyumu'nda oynanan mücadelede kritik dakikalar yaşandı.
Maçın 1. dakikasında Göztepeli Solet ile Samsunsporlu Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı.
İki oyuncu için sahaya ambulans çağırılırken tedavileri saha içinde devam etti.
Göztepeli Solet, çarpışma sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Zeki Yavru ise oyuna devam etti.