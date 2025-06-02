Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kim?

Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kim?

07:542/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in son haftasında evinde Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Samsunspor, ligi 64 puanla 3. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynamaya hak kazandı. Bu kapsamda Karadeniz ekibinin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u mağlup ederek sezonu 3'üncü sırada tamamladı.


Buna göre, Karadeniz temsilcisi UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılmaya hak kazandı.


Kırmızı-Beyazlılar, Play-Off'ta galip gelmeleri halinde grup aşamasına katılacak.


İşte, Thomas Reis'in öğrencilerinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri.



Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kim?


Shakhtar Donetsk (Shakhtar Donetsk'i yeni dönemde Arda Turan çalıştırıyor)



SC Braga



PAOK



Maccabi Tel Aviv



BSC Young Boys



FC Midtjylland



Legia Varşova



Anderlecht

Dinamo Kiev



FC Steaua Bükreş



Lech Poznan



Olimpija Ljubljana



#Samsunspor
#Avrupa Ligi
#Thomas Reis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı ve güncel bilgiler