Trendyol Süper Lig’in son haftasında evinde Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Samsunspor, ligi 64 puanla 3. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynamaya hak kazandı. Bu kapsamda Karadeniz ekibinin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.

1 /16 Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u mağlup ederek sezonu 3'üncü sırada tamamladı.



2 /16 Buna göre, Karadeniz temsilcisi UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılmaya hak kazandı.



3 /16 Kırmızı-Beyazlılar, Play-Off'ta galip gelmeleri halinde grup aşamasına katılacak.



4 /16 İşte, Thomas Reis'in öğrencilerinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri.





5 /16 Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kim?

Shakhtar Donetsk (Shakhtar Donetsk'i yeni dönemde Arda Turan çalıştırıyor)





6 /16 SC Braga





7 /16 PAOK





8 /16 Maccabi Tel Aviv





9 /16 BSC Young Boys





10 /16 FC Midtjylland





11 /16 Legia Varşova





12 /16 Anderlecht

13 /16 Dinamo Kiev





14 /16 FC Steaua Bükreş





15 /16 Lech Poznan



