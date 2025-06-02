Trendyol Süper Lig’in son haftasında evinde Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Samsunspor, ligi 64 puanla 3. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynamaya hak kazandı. Bu kapsamda Karadeniz ekibinin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u mağlup ederek sezonu 3'üncü sırada tamamladı.
Buna göre, Karadeniz temsilcisi UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılmaya hak kazandı.
Kırmızı-Beyazlılar, Play-Off'ta galip gelmeleri halinde grup aşamasına katılacak.
İşte, Thomas Reis'in öğrencilerinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri.
Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kim?
Shakhtar Donetsk (Shakhtar Donetsk'i yeni dönemde Arda Turan çalıştırıyor)
SC Braga
PAOK
Maccabi Tel Aviv
BSC Young Boys
FC Midtjylland
Legia Varşova
Anderlecht
Dinamo Kiev
FC Steaua Bükreş
Lech Poznan
Olimpija Ljubljana