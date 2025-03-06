Şenol Güneş: 'Trabzonspor bizim gözümüz ve ona iyi bakacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Güneş, "Trabzonspor bizim gözümüz ve ona iyi bakacağız" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:
"U19 Takımımız, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Alınan başarıyı tebrik ediyorum. Hocayı, oyuncuları ve ekibi kutlamak lazım. Trabzonspor A Takımı dışında herkes başarılı. Kupada yolumuza devam ediyoruz ama ligde gerideyiz."
"Altyapı olmadan A Takım olmaz, A Takım olmadan altyapı olmaz. Sapla samanı karıştırmamak lazım. Bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Bunları karıştırmayalım. Takımdan beklenti büyük olduğu için, takıma inançta sarsıntı olabilir ama zor dönemlerde daha güçlü olmalıyız. Korkuları ve endişeleri yenebilecek bir takımımız var. Yetkili de sorumlu da benim, eleştirilere saygı duyuyorum. Düzeltmek benim işim."
"Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız ve onu layık olduğu şekilde başarılı hale getireceğiz. Trabzonspor, 2025 ile 2035'i planlamalı. Hem yerel, hem de global Trabzonspor için planlarımızı yapmalıyız. Her yerde başarılı olmak durumundayız. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz, dışarıda da zaman zaman iyi oyuna rağmen kaybettik ama çoğu zaman hemen hemen kaybettik. Bizim gibi takıma değil herhangi bir takıma da yakışmıyor. Eşik maçlarını hiç geçemedik."
Konyaspor maçında Muhammed Cham'ı uyardığınızı gördük, bu oyuncu hakkında ne söylemek istersiniz?
"Bu oyunu hayal kırıklığı, ona da söyledim bunu. Çok kızdım, koyduğum maçlarda olumsuzdu. Kötü bir oyuncu değil, eksiklikleri var. Düzelteceğiz onları."
"Orta sahadaki yabancı oyuncuların hepsine gidebilir dedim ama John Lundstram; çok iyi profesyonel bir oyuncu. Trabzonspor'a layık oyuncular her zaman devam eder. Kendisi hızlı bir oyuncu olmasa da, oyun aklı çok hızlı."