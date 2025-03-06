Şenol Güneş: 'Trabzonspor bizim gözümüz ve ona iyi bakacağız'

"Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız ve onu layık olduğu şekilde başarılı hale getireceğiz. Trabzonspor, 2025 ile 2035'i planlamalı. Hem yerel, hem de global Trabzonspor için planlarımızı yapmalıyız. Her yerde başarılı olmak durumundayız. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz, dışarıda da zaman zaman iyi oyuna rağmen kaybettik ama çoğu zaman hemen hemen kaybettik. Bizim gibi takıma değil herhangi bir takıma da yakışmıyor. Eşik maçlarını hiç geçemedik."



