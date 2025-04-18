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Serdal Adalı efsane golcüyü Beşiktaş’a geri getiriyor

Serdal Adalı efsane golcüyü Beşiktaş’a geri getiriyor

16:2618/04/2025, пятница
G: 18/04/2025, пятница
Yeni Şafak
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Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim meydana geldi. Başkan Serdal Adalı’nın çilek transferi belli oldu. Yıldız futbolcunun transferi için tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar.

Yeni sezonda forvete en az iki takviye gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, Ciro İmmobile ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.


Senelik maliyeti 10 milyon Euro'yu bulan İtalyan futbolcuyu gerekirse bonservisini vererek göndermek isteyen siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'a yöneliyor.


Daha önce kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta önemli bir iz bırakan Hollandalı yıldız, yeni yılın ilk çileği olacak.

11 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim sonrasında gaza basacak olan yönetim, kulübü Ajax görüşmelere başlayacak.



TÜRKİYE'YE GELİR


Weghorst'un temsilcisi Mithat Halis, Hollandalı yıldızın geçen sezon Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü söyledi. Oyuncusunu Beşiktaş'a önerdiklerini belirten Halis, "Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a önerdik ama Asbaşkan İmmobile'ye odaklandı.

Weghorst Milan'a gidiyordu, yetişmedi. Bu yaz Türkiye'ye gelir, her takıma açık" dedi.


BU SEZON NE YAPTI?


Ajax formasıyla bu sezon 28 maçta 1.116 dakika sahada kalan Hollandalı yıldız, 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


#Beşiktaş
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