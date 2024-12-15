Serdal Adalı gönlündeki teknik direktörü açıkladı

"Geldiğimizde ödemeleri yapacağız"





Serdal Adalı, mevcut başkan ve kongredeki rakibi Hüseyin Yücel'in "Beşiktaş'ın 15 Ocak'a kadar 15 milyon euro, 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon euroya ihtiyacı var" sözlerinin hatırlatılması üzerine ödeme planlarının hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Geldiğimizde ödemeleri yapacağız. Bu makamda oturup bu ödemeleri yapmak çok ekstrem bir durum değil. Bu makamda oturuyorsanız bu ödemeleri yapacaksınız. 'Hüseyin Bey, Fenerbahçe maçı primlerini ödedi.' şeklinde haberler okuyorum. Biz yıllarca prim ödedik. Bir gün bir yerde gördünüz mü ya da okudunuz mu? Bunu da anlamış değilim. Bu, yönetimin sorumluluğunda olan bir hadise. Ödeyecek tabii. Çareyi o bulacak. Bunların dile getirilmesini hiç sevmem. Maaş ödemesi haber olur mu? Maalesef bizde haber oluyor."



