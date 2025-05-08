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Serdal Adalı transferi açıkladı! "Başka bir kulüple anlaşmışlar"

Serdal Adalı transferi açıkladı! "Başka bir kulüple anlaşmışlar"

15:278/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Başkan Adalı, flaş bir transfer açıklaması yaptı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hafta sonundaki seçim öncesi yönetim kurulu listesini kamuoyuna tanıttı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Adalı, transfer açıklamasında bulundu.

Adalı, takımdan kiralık gönderilen Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunun kullanılacağını dile getirdi ve şunları söyledi:

"Rio Ave, Demir Ege'nin satın alma opsiyonunu kullanacak. Başka bir kulüple anlamışlar, 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar."

20 yaşındaki genç orta saha, bu sezon Portekiz Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

#Serdal Adalı
#Demir Ege Tıknaz
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