Serdal Adalı'dan olay açıklama: "Kariyeri bitti yazık"

"MHK'de görev alan Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz'den de bu isimler için görüşmeler yaptım. Kendileriyle ilgili bir kişi bile düzgün bir şey söylemedi. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. Eğitmen diye getirdiğin insanlar da 1.5 sene burada birilerini eğiteceğim derken maalesef eğitemiyor ve ben dedim ki bu Portekizli ekipten rahatsızım."



