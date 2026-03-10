Serdal Adalı'dan olay açıklama: "Kariyeri bitti yazık"

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası katıldığı bir iftarda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in verdiği iftar davetine katılan siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Sabah'ta yer alan habere göre Adalı şu açıklamaları yaptı:
"MHK'de görev alan Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz'den de bu isimler için görüşmeler yaptım. Kendileriyle ilgili bir kişi bile düzgün bir şey söylemedi. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. Eğitmen diye getirdiğin insanlar da 1.5 sene burada birilerini eğiteceğim derken maalesef eğitemiyor ve ben dedim ki bu Portekizli ekipten rahatsızım."
"Galatasaray maçını oynarken bu adamları federasyon sınırlarına sokmayın dedim. Bana işleyişi anlattılar ben de işleyişi bilmiyorum dedim. Özellikle o koridordaki VAR'ın bulunduğu yerdeki görüntüleri görmek istiyorum. Gerekirse telefon bağlantısı kayıtlarını da isteyeceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız, başka türlü bu işler çözülmez. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli, kuruluna hakim olamıyor."
"Benim bir Beşiktaş hayalim var. Onu hayata geçirmek için çalışıyorum ve bunu yapacağım. Ozan Ergün genç bir hakem, sahada her türlü hatayı yapabilirdi. Ama Osimhen'in pozisyonunda kart göstermemek için arkasını döndü ya. O an bitti işte... Ozan Ergün kariyerini bitirdi, yazık."