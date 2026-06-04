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Serdar Dursun’dan flaş paylaşım: Resmen açıklandı!

Serdar Dursun’dan flaş paylaşım: Resmen açıklandı!

13:244/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasına hız veren Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren forvet Serdar Dursun ve takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ile Serdar Dursun için veda paylaşımında bulundu.


Yeşil-siyahlı kulübün takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile forvet Serdar Dursun için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kocaelispor, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi.


Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Ahmet Oğuz ise 31 karşılaşmada 2 asist yaptı.


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