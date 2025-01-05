'Ailem var. Sağlık sorunları var'

"Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yani çok konsantre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim."