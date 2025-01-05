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Sergen Yalçın Beşiktaş'ı reddetme nedenini açıkladı

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı reddetme nedenini açıkladı

22:175/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini reddeden Sergen Yalçın, canlı yayında sebebini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşme olumsuz sonuçlandı.

Sergen Yalçın'ın ailevi problemlerini gerekçe göstererek teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

Sergen Yalçın, katıldığı televizyon programında Beşiktaş'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı.

'Ailem var. Sağlık sorunları var'

"Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yani çok konsantre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim."

'Zor bir tedavi geçiriyor'

"Ben, kimseyi bekletmedim. Kardeşim, 2 senedir tedavi görüyor. Zor bir tedavi geçiriyor. Yılbaşında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık."

'Aile, her şeyden önemlidir'

"Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile, her şeyden önemlidir."

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Trendyol Süper Lig

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