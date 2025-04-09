Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Mourinho iddiası

"Fenerbahçe, Cengiz diye bir oyuncu aldı. Büyük para verdi, bonservis verdi. Nerede, yok. Cengiz'in Süper Lig'de bir büyük takımda oynayabilecek kapasitesi var mı, var. Milli takım oyuncusu mu, evet. Milli takımda da yok Fenerbahçe'de de yok. Oyuncu bir anda kayboldu. Bana göre çok önemli bir oyuncu, Türkiye için özellikle."