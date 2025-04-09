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Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Mourinho iddiası

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Mourinho iddiası

11:069/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yorumculuk yapan teknik dirketör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho hakkında konuştu. Yalçın, Portekizli teknik adamla ilgili gündem olacak bir iddiada bulundu.

Sergen Yalçın'ın YouTube kanalı Kafa Sports'taki Jose Mourinho'yla sözleri şu şekilde:

"Ben, Mourinho'nun Türk oyuncularla problemi olduğunu düşünüyorum. Bazı örnekler vereyim."

"Fenerbahçe, Cengiz diye bir oyuncu aldı. Büyük para verdi, bonservis verdi. Nerede, yok. Cengiz'in Süper Lig'de bir büyük takımda oynayabilecek kapasitesi var mı, var. Milli takım oyuncusu mu, evet. Milli takımda da yok Fenerbahçe'de de yok. Oyuncu bir anda kayboldu. Bana göre çok önemli bir oyuncu, Türkiye için özellikle."

"İsmail diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de. Nerede, yok. Niye yok? Sakatlıktan çıktı. Milli takımda ilk 11 oynadı."

"İrfan Can Kahveci geçen sezonun en önemli oyuncusu değil mi Fenerbahçe'de? Nerede, yok. Şimdi hiçbiri yok bu futbolcuların."

"Cenk Tosun'u aldın santrforların sıkıntı yaşıyor, formsuz oluyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Oynat bir tane maçta. İçeride bir Anadolu takımıyla oynuyorsun bir kere de Cenk Tosun'la başla bir şey olmaz. Sonuçta bu çocuk milli takım oyuncusu. Çok kariyeri olan önemli bir oyuncu."

"Fenerbahçe'de Türk olarak kim oynuyor ki? Son dönemde Mert Müldür oynuyor. Kaleci İrfan Can oynuyor bazen. Oğuz Aydın oynuyor, o da son maçta oynamadı."

"Galatasaray'la oynanan kupa maçından sonra 7 farklı değişiklikle sahaya çıkan bir Fenerbahçe var. Ben bunun da çok normal olduğunu düşünmüyorum."

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