Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı neden reddettiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede sonuç alamadı. Yalçın'ın siyah-beyazlıların teklifini reddetme nedeni de ortaya çıktı.

1 /5 Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren başkan Serdal Adalı görüşmelerini sürdürüyor.

2 /5 Başkan Adalı, bugün akşam saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.



3 /5 Trt Spor'un aktardığı habere; Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı.

4 /5 SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ? Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.