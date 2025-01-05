Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı neden reddettiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede sonuç alamadı. Yalçın'ın siyah-beyazlıların teklifini reddetme nedeni de ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren başkan Serdal Adalı görüşmelerini sürdürüyor.
Başkan Adalı, bugün akşam saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
Trt Spor'un aktardığı habere; Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı.
SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?
Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.