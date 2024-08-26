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Spor

Sergio Oliviera Galatasaray'dan ayrıldı: İşte yeni adresi

20:10 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:10 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'da kadro planlamasında düşünülmeyen Sergio Oliviera'nın ayrılığı gerçekleşmek üzere. Portekizli orta sahanın yeni adresi belli oldu.

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Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliviera'nın yeni adresi belli oldu.

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Yunan basını Sport24'ün haberine göre; Oliviera ile el sıkışıldı.

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Panathinaikos, Galatasaray'da kadro planlamasında düşünülmeyen Sergio Oliviera ile anlaşma sağladı.

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 Galatasaray ile Yunan ekibi arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması ve Portekizli'nin Atina'ya gitmesi bekleniyor.

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Oliviera, sarı-kırmızılılarda toplam 58 maça çıkarken 6 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Sergio Oliveira
#Panathinaikos
#Transfer
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