Sergio Oliviera Galatasaray'dan ayrıldı: İşte yeni adresi

Galatasaray'da kadro planlamasında düşünülmeyen Sergio Oliviera'nın ayrılığı gerçekleşmek üzere. Portekizli orta sahanın yeni adresi belli oldu.
Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliviera'nın yeni adresi belli oldu.
Yunan basını Sport24'ün haberine göre; Oliviera ile el sıkışıldı.
Panathinaikos, Galatasaray'da kadro planlamasında düşünülmeyen Sergio Oliviera ile anlaşma sağladı.
Galatasaray ile Yunan ekibi arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması ve Portekizli'nin Atina'ya gitmesi bekleniyor.
Oliviera, sarı-kırmızılılarda toplam 58 maça çıkarken 6 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.