Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serie A’ya bir Türk daha! Arda Güler’in yeni durağı netleşiyor

Serie A’ya bir Türk daha! Arda Güler’in yeni durağı netleşiyor

11:4515/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli yıldız Arda Güler’in Real Madrid’den ayrılması gündeme geldi. Ancelotti’nin genç yıldıza neden yeterince süre vermediği tartışılırken, Arda’nın yeni takımıyla görüşmeleri hız kazandı. İtalya Serie A devi 20 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor. Detaylar haberimizde.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, yaz transfer döneminde İspanyol devinden ayrılabilir.


Genç yıldız ile birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken İtalyan basını, Inter'in Arda Güler transferinde aşama kat ettiğini yazdı.


Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Real Madrid ile Inter arasındaki Arda Güler görüşmeleri olumlu ilerliyor.


Transferin formülünün netleşmeye başladığı aktarılırken, Real Madrid'in milli oyuncu için kontrolü elinde bulundurmak istediği belirtildi.


Bu nedenle kiralık transfer veya geri satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma üzerinde duruluyor.


2024/25 sezonunda şu ana kadar 29 resmi maçta görev alan Arda Güler, 3 gol ve 5 asist yaptı.


#Real Madrid
#Arda Güler
#La Liga

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayrama kaç gün kaldı? 2025 Diyanet Ramazan bayramı tarihi