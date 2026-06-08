Serveti reddetti, Fenerbahçe’yi tercih etti: Aziz Yıldırım transferi bizzat kendi açıklayacak!

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması için kollar sıvanırken, futbol dünyasını sarsacak dev bir transfer iddiası Almanya'dan geldi. Gol yollarına dünya çapında bir bitirici eklemek isteyen sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'un gol makinesi Serhou Guirassy için geri sayıma geçti. Gineli yıldızın transfer için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın santrfor adayı olan Serhou Guirassy hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund forması giyen başarılı forvet, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek kazançlı bedelleri elinin tersiyle itti.
AVRUPA'DA DEVAM
Yakın zamanda Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Gineli futbolcunun, bu teklifleri Avrupa'da oynamaya devam etmek istediği için reddettiği aktarıldı.
Öte yandan Alman yöneticilerin, hücum hattındaki en önemli oyuncusunu takımda tutmak istese de sözleşmede yer alan 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ayrılığı oldukça kolaylaştıracağının farkında olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ KARNESİ
2025/26 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Serhou Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.