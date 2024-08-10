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Spor

Sezonun ilk maçında sahaya çıkmadılar: Hakem maçı iptal etti

20:57 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:22 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Futbolda yeni sezon başladı başlamasına ancak ilginç olaylar yaşanıyor. 1. Lig'de dün oynanan Sakaryaspor-Keçiörengücü maçının telefonla çekilmesi bunlardan biriydi. Bugün de 1. Lig'de bir karşılaşma oynanamadı. Bunun sebebi ise Pendikspor'un rakibinin sahaya çıkmamasıydı.

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Futbolda yeni sezon başladı başlamasına ancak ilginç olaylar yaşanıyor. 1. Lig'de dün oynanan Sakaryaspor-Keçiörengücü maçının telefonla çekilmesi bunlardan biriydi. Bugün de 1. Lig'de bir karşılaşma oynanamadı. Bunun sebebi ise Pendikspor'un rakibinin sahaya çıkmamasıydı.

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için mücadele oynanamadı.

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Yeni Malatyaspor-Pendikspor mücadelesi, Malatya ekibinin sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı. Maçla ilgili karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.

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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, saha kenarında hakemin kararını bu şekilde bekledi.

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Pendiksporlu futbolcular prosedür gereği sahaya çıktı ve kuralın uygulanmasını sağladı.

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Mücadelenin hakemleri kural gereği seremoniyi yaptırdı. Karşılaşma rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle iptal oldu.

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Yeni Malatyaspor'un ligin kalan kısmında sahada olmayacağı ve çekileceği belirtiliyor.

#Yeni Malatyaspor
#1. Lig
#Pendikspor
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