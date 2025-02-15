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Simon Banza Beşiktaş derbisinde golünü attı! Kulüp tarihine geçti

Simon Banza Beşiktaş derbisinde golünü attı! Kulüp tarihine geçti

20:4615/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde golünü atan Simon Banza, bordo-mavili takımın tarihine geçti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Simon Banza, 17. dakikada Rafa Silva'nın savunmadaki hatasıyla topu ağlara gönderdi.

Banza, bu sezon ligdeki 14. golünü kaydederken bordo-mavili takımın tarihine geçti.

Opta verilerine göre Banza, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı futbolcu oldu.

Trabzonspor'da daha önce bu başarıyı Maxi Gomez (2022/23), Alexander Sörloth (2019/20) ve Jacek Cyzio (1992/93) yakalamıştı.

#Trabzonspor
#Simon Banza
#Beşiktaş

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