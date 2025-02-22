Solskjaer biletini kesti! Beşiktaş bonservisini belirledi

Süper Lig'de son olarak Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yıldız ismin biletini kesti. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun bonservisini belirledi.
Beşiktaş geçen sezonun devre arasında Ernest Muçi'yi 10 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda beklentileri veremeyen Arnavut futbolcu ile ayrılık kararı alındığı iddia edildi.
Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Muçi'nin bonservisini belirledi.
Beşiktaş, Muçi'yi transfer ettiği rakam olan 10 milyon Euro'yu veren takım olursa futbolcuyu satacak.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan Muçi, 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Arnavut futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.