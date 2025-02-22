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Solskjaer biletini kesti! Beşiktaş bonservisini belirledi

Solskjaer biletini kesti! Beşiktaş bonservisini belirledi

13:0822/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
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Süper Lig'de son olarak Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yıldız ismin biletini kesti. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun bonservisini belirledi.

Beşiktaş geçen sezonun devre arasında Ernest Muçi'yi 10 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda beklentileri veremeyen Arnavut futbolcu ile ayrılık kararı alındığı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Muçi'nin bonservisini belirledi.

Beşiktaş, Muçi'yi transfer ettiği rakam olan 10 milyon Euro'yu veren takım olursa futbolcuyu satacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan Muçi, 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Arnavut futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Ernest Muci

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