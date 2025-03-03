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Solskjaer kararını verdi! İlk 11'e geçiyor

Solskjaer kararını verdi! İlk 11'e geçiyor

12:513/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
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Beşiktaş, Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ilk kez taraftarın önüne çıkan o yıldız ilerleyen maçlarda 11'deki yerini alacak. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın ara transfer dönemimde kadrosuna kattığı genç oyuncu Keny Arroyo, Kayserispor'a karşı 58. dakikada oyuna girerek ilk kez taraftarı önünde sahaya çıktı.

Siyah beyazlılardaki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer aldı ve ilk golünü de kaydetti.

İLK 11'E GEÇMESİ BEKLENİYOR


Akşam'da yer alan habere göre Ekvadorlu oyuncunun ilerleyen maçlarda ilk 11'e geçmesi bekleniyor.

#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Keny Arroyo

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