Solskjaer’in ilk transferi belli oldu: Orta sahaya usta isim!

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in ilk transferi belli oldu. Norveçli teknik adam ilk olarak orta sahaya takviye yapacak. Bu kapsamda gündeme sürpriz bir isim geldi. Detaylar haberimizde.

1 /15 Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'in getirildiği Beşiktaş'ta, futbolcu transferi için çalışmalara hız verildi.



2 /15 Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah beyazlılar, İskoçya'nın Rangers takımından Tom Lawrence ile ilgileniyor.



3 /15 Solskjaer'in bir dönem formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü de yaptığı Manchester United'ın altyapısından yetişen Lawrence'ın ocak ayında Rangers ile sözleşmesi sona erecek.



4 /15 31 yaşındaki Galli 10 numara, bu sezon çıktığı 15 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da asist yaptı.



5 /15 Tom Lawrence kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Tom Lawrence, tam adıyla Thomas Morris Lawrence, 13 Ocak 1994 doğumlu ve 31 yaşında. Gallerli futbolcu, orta saha oyuncusu olarak görev yapıyor.

Nereli: Wrexham, Galler.



6 /15 Hangi Takımlarda Oynadı? Manchester United: Genç takımlarında forma giydi, ancak birinci takımda düzenli olarak oynayamadı.



7 /15 Carlisle United: Kiralık olarak forma giydi.

8 /15 Yeovil Town: Kiralık olarak forma giydi.



9 /15 Leicester City: 2014-2017 yılları arasında.

10 /15 Rotherham United: Kiralık olarak forma giydi.



11 /15 Blackburn Rovers: Kiralık olarak forma giydi.



12 /15 Cardiff City: Kiralık olarak forma giydi.



13 /15 Ipswich Town: Kiralık olarak forma giydi.



14 /15 Derby County: 2017-2022 arasında oynadı.

