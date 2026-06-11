Soyunma odasında kıyamet kopmuş! Efsanenin kariyerini bitiren "çivili krampon" krizi ortaya çıktı

Diego Forlán: "Chelsea karşısında gerideydik. Sir Alex bana ısınmamı söyledi ve ağır yağmur ve ıslak saha yüzünden yüksek çivili kramponlar giymemde ısrar etti. Ama dürüst olmak gerekirse, ben düşük çivili kramponları tercih ediyordum. Ona evet dedim ama fark ettirmeden kendi istediğimi yaptım.



