Soyunma odasında kıyamet kopmuş! Efsanenin kariyerini bitiren "çivili krampon" krizi ortaya çıktı

Dünya futbolunun efsane golcülerinden Uruguaylı eski yıldız Diego Forlán, Manchester United forması giydiği döneme ait, bugüne kadar saklı kalmış bir soyunma odası anısını paylaştı. Başarılarla dolu kariyerinin en büyük kırılma noktasını itiraf eden Forlán, efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson ile yaşadığı bir krampon tartışmasının, İngiliz devindeki kariyerini saniyeler içinde nasıl bitirdiğini detaylarıyla anlattı.
Futbol tarihinde disiplini ve otoritesiyle tanınan Sir Alex Ferguson'ın, kurallarına uymayan oyunculara karşı ne kadar acımasız olabileceğini gösteren hikayelere bir yenisi daha eklendi.
Eski Uruguaylı yıldız Diego Forlán, Manchester United kariyerine dair dikkat çeken bir anısını anlattı. Forlán, dönemin teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile yaşadığı bir olayın, İngiliz devindeki geleceğini nasıl etkilediğini detaylarıyla paylaştı.
Diego Forlán: "Chelsea karşısında gerideydik. Sir Alex bana ısınmamı söyledi ve ağır yağmur ve ıslak saha yüzünden yüksek çivili kramponlar giymemde ısrar etti. Ama dürüst olmak gerekirse, ben düşük çivili kramponları tercih ediyordum. Ona evet dedim ama fark ettirmeden kendi istediğimi yaptım.
Isındıktan sonra beni sahaya sürdü. Dakikalar içinde gol atma şansı yakaladım ama kaydım ve şutu tamamen ıskaladım. Sonra bir şans daha geldi, ama yine dengemi kaybettim ve ıskaladım.
Sinirlenmiştim, kenara koşup kramponlarımı değiştirmeye gittim. Ama Ferguson beni gördü ve kramponlara benden önce davrandı, onları benden uzaklara fırlattı. Beni durdurdu ve giydiğim kramponlarla maçı bitirmemi söyledi.
O maç, Manchester United'daki son maçım oldu."