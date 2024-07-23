Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...
Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan takım Galatasaray oldu.
Trabzonspor’u finalde mağlup eden Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.
Yeni sezon hazırlıklarının başlamasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), vereceği Süper Kupa kararına çevrildi.
Federasyon, geçtiğimiz sezon temsilcilerimizin Avrupa maçları nedeniyle final maçını Aralık tarihinde oynatma kararı almıştı.
2024 Süper Kupası'nın sahibinin belli olacağı karşılaşmanın tarihinin belli oldu.
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Süper Kupa maçına Olimpiyat Stadyumu ev sahipli yapacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.