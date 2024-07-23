Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

1 / 8 Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan takım Galatasaray oldu.

2 / 8 Trabzonspor’u finalde mağlup eden Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

3 / 8 Yeni sezon hazırlıklarının başlamasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), vereceği Süper Kupa kararına çevrildi.

4 / 8 Federasyon, geçtiğimiz sezon temsilcilerimizin Avrupa maçları nedeniyle final maçını Aralık tarihinde oynatma kararı almıştı.

5 / 8 2024 Süper Kupası'nın sahibinin belli olacağı karşılaşmanın tarihinin belli oldu.



6 / 8 SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.







7 / 8 SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçına Olimpiyat Stadyumu ev sahipli yapacak.







