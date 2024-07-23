|
Spor

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

10:44 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:44 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

1/ 8

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan takım Galatasaray oldu. 

2/ 8

Trabzonspor’u finalde mağlup eden Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

3/ 8

Yeni sezon hazırlıklarının başlamasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), vereceği Süper Kupa kararına çevrildi.

4/ 8

Federasyon, geçtiğimiz sezon temsilcilerimizin Avrupa maçları nedeniyle final maçını Aralık tarihinde oynatma kararı almıştı.

5/ 8

2024 Süper Kupası'nın sahibinin belli olacağı karşılaşmanın tarihinin belli oldu.


6/ 8

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?


Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.




7/ 8

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?


Süper Kupa maçına Olimpiyat Stadyumu ev sahipli yapacak.





8/ 8

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

#Süper Kupa
#Galatasaray
#Beşiktaş
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fındık fiyatları ne kadar oldu 2024? Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları