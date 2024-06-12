Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

1 / 9 Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan takım Galatasaray oldu.

2 / 9 Trabzonspor’u finalde mağlup eden Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

3 / 9 Sezonun sona ermesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), vereceği Süper Kupa kararına çevrildi.

4 / 9 Federasyon, geçtiğimiz sezon temsilcilerimizin Avrupa maçları nedeniyle final maçını Aralık tarihinde oynatma kararı almıştı.

5 / 9 2024 Süper Kupası'nın sahibinin belli olacağı karşılaşmanın tarihinin belli olduğu iddia edildi.



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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Gazeteci Süleyman Rodop'un haberine göre; Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi, 3-4 Ağustos’ta oynanacak.





7 / 9 SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak olan stadyumu için iki stadyum ön planda.





8 / 9 Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu