Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...
Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan takım Galatasaray oldu.
Trabzonspor’u finalde mağlup eden Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.
Sezonun sona ermesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), vereceği Süper Kupa kararına çevrildi.
Federasyon, geçtiğimiz sezon temsilcilerimizin Avrupa maçları nedeniyle final maçını Aralık tarihinde oynatma kararı almıştı.
2024 Süper Kupası'nın sahibinin belli olacağı karşılaşmanın tarihinin belli olduğu iddia edildi.
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Gazeteci Süleyman Rodop'un haberine göre; Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi, 3-4 Ağustos’ta oynanacak.
SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak olan stadyumu için iki stadyum ön planda.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu