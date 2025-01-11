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Süper Lig devinde gündem İsmail Kartal! 3 yıllık sözleşme iddiası

Süper Lig devinde gündem İsmail Kartal! 3 yıllık sözleşme iddiası

12:2911/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
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Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımlarıyla görüştüğü ifade edilen İsmail Kartal'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın, Süper Lig devinin başına geçebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile bir görüşme yapmıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle bu teklifi kabul edemeyeceğini iletmişti.

Siyah-beyazlı yönetim ise bu gelişmelerin ardından listedeki yabancı teknik direktör adaylarını değerlendirmeye başladı. 

Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella için TFF'den izin alamayan Beşiktaş, Roger Schmidt'le de yaptığı görüşmelerde beklentilerin üzerinde bir maliyetle karşılaştı.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı yöneticilerin İsmail Kartal'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaşlı yöneticilerin geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle ligde 99 puan toplayan İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesine sıcak baktığı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.

#İsmail Kartal
#Beşiktaş
#Fenerbahçe

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