Süper Lig devinde transfer suskunluğu bitti: 2 yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği açıklandı

Süper Lig'de takımlar transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Sonra olarak bir Süper Lig devi, 2 yıldız oyuncunun İstanbul’a geleceği tarihi açıkladı.
Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları devam ediyor.
Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Kulüpler birçok yıldızla görüşürken, anlaştıkları isimleri ülkeye getirmeye başladı.
Son olarak Beşiktaş, 2 yıldız oyuncunun İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"David Jurásek yarın saat 17.15’te, Bright Osayi-Samuel ise yarın saat 23.55’te İstanbul Havalimanı’na iniş yapacaktır."