Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig devinde transfer suskunluğu bitti: 2 yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği açıklandı

Süper Lig devinde transfer suskunluğu bitti: 2 yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği açıklandı

Haber Merkezi
19:4927/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de takımlar transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Sonra olarak bir Süper Lig devi, 2 yıldız oyuncunun İstanbul’a geleceği tarihi açıkladı.

Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Kulüpler birçok yıldızla görüşürken, anlaştıkları isimleri ülkeye getirmeye başladı.

Son olarak Beşiktaş, 2 yıldız oyuncunun İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"David Jurásek yarın saat 17.15’te, Bright Osayi-Samuel ise yarın saat 23.55’te İstanbul Havalimanı’na iniş yapacaktır."

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Transfer Haberleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatili ertelendi mi? Resmi Gazete kararı